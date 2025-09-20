В Минтрансе заявили, что идея введения платного проезда на всех дорогах РФ не рассматривается

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что в России не планируют увеличивать стоимость проезда по платным трассам в ближайшем будущем. Говоря о перспективах использования беспилотников на дорогах страны и в городской среде, Петушенко заявил, что инфраструктура к этому готова. При этом он подчеркнул, что развитием данного направления должны заниматься частный бизнес и транспортные компании.