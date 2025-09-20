Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский ввёл санкции против Мизулиной, Пьера де Голля и Евгении Гуцул

Украина внесла в очередной санкционный список главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и внука бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьера. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский, текст размещён на сайте украинского президента.

Источник: Life.ru

Кроме того, под рестрикции Киева попали региональные власти Крыма, одиннадцать общественных и политических деятелей из Молдовы, включая председателя Народного Собрания Гагаузии Дмитрия Константинова и главу Гагаузии Евгению Гуцул. Также санкции объявлены в отношении тринадцати организаций, которые оказывают помощь Армии России.

Накануне сообщалось, что Великобритания ввела новые санкции против России в связи с продолжающимися боевыми действиями на Украине. Под ограничения попали IT-компания Aeza Group, вертолётная компания HeliCo Group, а также два физических лица и два судна.

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше