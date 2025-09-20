Ричмонд
Reuters: Европа измождена непостоянством Трампа в отношении России

В Европе боятся, что новое ужесточение позиции Трампа по отношению к РФ будет неубедительным.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы изматывает непостоянность подхода президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источники в кругах европейских дипломатов и чиновников.

«Несколько европейских дипломатов в Вашингтоне в частном порядке выразили измождение от переменчивого отношения Трампа к России…», — говорится в материале.

При этом они предполагают, что очередное ужесточение позиции главы Белого дома в отношении Москвы может оказаться неубедительным.

Источники издания пожаловались, что в июле и августе республиканец расхваливал евролидеров и угрожал России новыми санкциями из-за украинского конфликта. Однако уже после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске во второй половине августа Трамп пересмотрел свое отношение к ряду аспектов урегулирования и, например, перестал настаивать на прекращении огня на Украине, посетовали собеседники издания.

Как писал сайт KP.RU, ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что американский лидер намеренно откладывает введение «серьезных» антироссийских санкций, чтобы продемонстрировать слабость ЕС. По его словам, Трамп не считает нужным учитывать позицию Европы, что в итоге может усилить разногласия между Брюсселем и Вашингтоном и поставить ЕС в невыгодное положение в случае отказа выполнять его требования.

