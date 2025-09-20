Reuters: Европа измождена непостоянством Трампа в отношении России

Источники издания пожаловались, что в июле и августе республиканец расхваливал евролидеров и угрожал России новыми санкциями из-за украинского конфликта. Однако уже после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске во второй половине августа Трамп пересмотрел свое отношение к ряду аспектов урегулирования и, например, перестал настаивать на прекращении огня на Украине, посетовали собеседники издания.