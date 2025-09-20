Ричмонд
Bild: рейтинг одобрения канцлера ФРГ Мерца бьет новые антирекорды

Деятельностью Мерца довольны лишь 26% жителей Германии.

Источник: Аргументы и факты

Рейтинг одобрения деятельности канцлера ФРГ Фридриха Мерца среди населения побил очередной антирекорд, работой политика довольны лишь 26% жителей страны. Таковы результаты соцопроса, проведенного немецкой газетой Bild.

62% ореспондентов негативно оценили работу Мерца. 63% граждан недовольны работой правительства в целом. Поддерживают кабмин только 23%.

Издание отмечает, что с момента прихода к власти нового правительства это абсолютный минимум поддержки.

По результатам опроса компании INSA, оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» заняла в рейтинге первое место, набрав 26% голосов. Показатель партии Мерца ХДС/ХСС составил 25%. СДПГ поддерживают 15% опрошенных, у Зеленых с Левыми по 11%.

Bild отмечает, что действующая правящая коалиция, состоящая из ХДС/ХСС и СДПГ, сейчас имела бы только 40% и не смогла бы сформировать большинство. АдГ и ХДС/ХСС вместе набирали бы 51% и могли бы создать правительство. При этом АдГ была бы старшим партнером.

Ранее в Службе внешней разведки РФ сообщили, что Мерц одержим реваншем за разгром Третьего рейха.

