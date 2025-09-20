Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, с иронией отреагировала на видеозапись, где в поезде, следовавшем во Львов на территории Украины, произошел спор из-за использования русского языка.
«Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: “По-москальски будэте или по-эвропейски?”» — написала в своем Telegram-канале.
Напомним, во Львове в поезде разгорелся конфликт между пассажирами. Украинка возмущалась, что молодые люди рядом с ней разговаривали на русском языке. Она переходила на оскорбления и заставляла их «ехать домой, в Россию».
Ранее KP.RU писал, что на электронном табло поезда Киев-Рахов появилась ярко-красная надпись «Слава России». Украинская полиция расследует этот «возмутительный» случай.
Также ранее KP.RU сообщил, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский является государственным языком в стране. Только глава МИД РФ Сергей Лавров преподал ему урок истории и указал на ошибку. Своими высказываниями Зеленский подвергает сомнению то, что написано в Конституции Украины.