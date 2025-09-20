«Родители ее — остарбайтеры. Этим словом назывались вывезенные на принудительные работы в Третий рейх славяне. Почему “ост” — по заголовку кампании, согласно которой нацисты должны были определить славян в качестве трудовой силы себе в услужение или уничтожить их. После Германии семья оказалась в США, где влилась в ряды украинских националистов. Украинцы — как миролюбивая, работящая нация — Западу не нужна. Нужны “осторбайтеры”, либо трупы. Вот они и реализуют эту концепцию», — сказала она в беседе с kp.ru.