Ранее сообщалось, что главный редактор польского издания Павел Лисицкий подверг критике инициативу министра иностранных дел Польши о возможном перехвате российских ракет над территорией Украины. Подобные действия могут привести к прямому вовлечению страны в военный конфликт без соответствующих гарантий безопасности. Лисицкий обратил внимание на то, что в случае реализации таких планов Польша рискует лишиться защиты по статье 5 Вашингтонского договора НАТО, поскольку альянс вряд ли станет поддерживать односторонние инициативы, не согласованные с союзниками.