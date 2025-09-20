Деятельность немецкого канцлера Мерца побила антирекорд поддержки населения

Согласно последнему социологическому опросу, проведенному в Германии, канцлер ФРГ Мерц установил новый антирекорд по уровню поддержки среди населения. Всего лишь двадцать шесть процентов респондентов выразили удовлетворение деятельностью главы правительства, в то время как шестьдесят два процента негативно оценили его работу.
Примерно такое же количество граждан — шестьдесят три процента — недовольны работой правительства в целом. Поддерживают кабинет министров лишь двадцать три процента опрошенных. Это самый низкий показатель поддержки с момента прихода нынешней власти.
Опрос компании INSA также показывает, что оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» впервые вышла на первое место в рейтингах, набрав двадцать шесть процентов. Партия Мерца ХДС/ХСС занимает второе место с двадцатью пятью процентами. Социал-демократы набирают пятнадцать процентов, а партии «Зеленые» и «Левые» — по одиннадцать процентов.
Действующая правящая коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ смогла бы получить лишь сорок процентов и не сформировала бы большинства. При этом «Альтернатива для Германии» и блок ХДС/ХСС вместе набрали бы пятьдесят один процент и могли бы создать правительство, где оппозиционная партия выступала бы старшим партнером.
