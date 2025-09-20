Навроцкий не взял в свой самолет Сикорского, направляясь на ГА ООН

«До сих пор существовала элегантная традиция, когда президент Республики Польша приглашал главу дипломатии на борт самолета, летящего на сессию Генеральной Ассамблеи ООН», — отметил он.
По словам главы Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчина Пшидача, от Сикорского не поступало просьбы взять его на борт президентского самолета.
Ранее сообщалось, что немецкие власти отказали Навроцкому в выплате репараций Польше.
