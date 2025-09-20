Ричмонд
Навроцкий не взял в свой самолет Сикорского, направляясь на ГА ООН

В польском МИД отметили, что ранее президент страны по традиции приглашал главу дипломатии на борт самолета, летящего на сессию ГА ООН.

Источник: Аргументы и факты

Глава польского МИД Радослав Сикорский не был приглашен президентом страны Каролем Навроцким в его самолет, направляющийся в Нью-Йорк, где пройдет 80-я сессия Генассамблеи ООН, сообщил в соцсети Х* пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский.

«До сих пор существовала элегантная традиция, когда президент Республики Польша приглашал главу дипломатии на борт самолета, летящего на сессию Генеральной Ассамблеи ООН», — отметил он.

По словам главы Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчина Пшидача, от Сикорского не поступало просьбы взять его на борт президентского самолета.

Ранее сообщалось, что немецкие власти отказали Навроцкому в выплате репараций Польше.

