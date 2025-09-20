Навроцкий не взял в свой самолет Сикорского, направляясь на ГА ООН

Глава польского МИД Радослав Сикорский не был приглашен президентом страны Каролем Навроцким в его самолет, направляющийся в Нью-Йорк, где пройдет 80-я сессия Генассамблеи ООН, сообщил в соцсети Х* пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский.