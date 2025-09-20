Bild: 62% опрошенных немцев недовольны работой Мерца

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины опрошенных граждан Германии негативно оценивают работу канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом информирует газета Bild cо ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA.
Только 26% участников опроса заявили, что довольны работой действующего главы правительства Германии. Примечательно, что в начале июня был зафиксирован кратковременный рост доверия к канцлеру, однако с тех пор его рейтинг стремительно падает, достигнув нового рекордно низкого уровня.
Недовольство деятельностью правительства ФРГ в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ в целом также сохраняется. 62% респондентов выражают неудовлетворенность результатами деятельности правящей коалиции. 23% граждан Германии дали положительную оценку работе правительства. Этот показатель также является рекордно низким с момента формирования нового правительства.
По сравнению с последним опросом, проводимым 9 сентября, доля недовольных канцлером и правительством продолжает расти. По мнению издания Bild, эти показатели являются тревожным сигналом для правящей коалиции. Сохраняющийся высокий уровень недовольства говорит о том, что правительство пока не смогло восстановить доверие избирателей.
Опрос проводился с 18 по 19 сентября. В нем приняли участие 1001 человек.
6 мая парламент ФРГ избрал Мерца канцлером во втором туре голосования. В истории Германии еще не было такого прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии провалил голосовании. -0-