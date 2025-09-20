Трамп решил внедрить программу ВНЖ за миллион долларов

Министр торговли США Говард Латник заявил, что «золотая карта» заменит существующие визовые программы EB-1 и EB-2 для лиц, которые представляют для страны исключительную ценность. По словам чиновника, теперь власти будут принимать только «выдающихся людей из самых верхов, а не тех, кто пытается отобрать рабочие места у американцев».