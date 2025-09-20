Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп решил внедрить программу ВНЖ за миллион долларов

Программа получила название «Золотая карта Трампа».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп подписал указ о внедрении программы The Trump Gold Card («Золотая карта Трампа»), благодаря которой иностранцы смогут получить вид на жительство (ВНЖ) по ускоренной процедуре за 1 миллион долларов. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Согласно условиям программы, взнос для физических лиц составляет 1 миллион долларов, для корпораций или организаций, которые действуют в интересах конкретного физического лица, — 2 миллиона долларов.

Курировать программу будет министерство торговли совместно с министерством иностранных дел и министерством национальной безопасности.

Программу хотят реализовывать с учетом требований общественной безопасности и национальной обороны. Взносы будут считать не только основанием для получения визы, но и подтверждением выдающихся деловых качеств и значимой пользы для США.

Полученные средства решено аккумулировать на отдельном счете в Казначействе. Их направят на поддержку развития торговли и промышленности страны.

Министр торговли США Говард Латник заявил, что «золотая карта» заменит существующие визовые программы EB-1 и EB-2 для лиц, которые представляют для страны исключительную ценность. По словам чиновника, теперь власти будут принимать только «выдающихся людей из самых верхов, а не тех, кто пытается отобрать рабочие места у американцев».

Ранее стало известно, что власти Литвы намерены лишать россиян ВНЖ за поездки на родину.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше