Трамп решил внедрить программу ВНЖ за миллион долларов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о внедрении программы The Trump Gold Card («Золотая карта Трампа»), благодаря которой иностранцы смогут получить вид на жительство (ВНЖ) по ускоренной процедуре за 1 миллион долларов. Документ опубликован на сайте Белого дома.
Согласно условиям программы, взнос для физических лиц составляет 1 миллион долларов, для корпораций или организаций, которые действуют в интересах конкретного физического лица, — 2 миллиона долларов.
Курировать программу будет министерство торговли совместно с министерством иностранных дел и министерством национальной безопасности.
Программу хотят реализовывать с учетом требований общественной безопасности и национальной обороны. Взносы будут считать не только основанием для получения визы, но и подтверждением выдающихся деловых качеств и значимой пользы для США.
Полученные средства решено аккумулировать на отдельном счете в Казначействе. Их направят на поддержку развития торговли и промышленности страны.
Министр торговли США Говард Латник заявил, что «золотая карта» заменит существующие визовые программы EB-1 и EB-2 для лиц, которые представляют для страны исключительную ценность. По словам чиновника, теперь власти будут принимать только «выдающихся людей из самых верхов, а не тех, кто пытается отобрать рабочие места у американцев».
