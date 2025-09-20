«Показать объединяющую силу искусства». Путин обратился к участникам и зрителям «Интервидения»

20 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Российской Федерации Владимир Путин в видеоприветствии обратился к зрителям и участникам международного музыкального конкурса «Интервидение», передает корреспондент БЕЛТА.
«Сегодня состоится одно из самых ожидаемых культурных событий года — финал возрожденного международного музыкального конкурса “Интервидение”. Это замечательное творческое состязание на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из самых разных стран мира, служило развитию культурного диалога и укрепляла дружбу между народами», — сказал президент России.
Владимир Путин заявил, что сегодня «Интервидение», сохраняя верность традициям, обретает новый масштаб. «Самые современные достижения концертной индустрии, разнообразие стран и традиций, атмосфера творческой свободы добра и взаимоуважения создают настоящий праздник для артистов и зрителей. Представители более чем 20 государств выйдут на сцену с яркими и самобытными номерами для того, чтобы познакомить весь мир с современным музыкальным творчеством своих стран», — сказал спикер.
Президент России подчеркнул, что культура и музыка не имеют границ. «Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства. Современный мир стремительно меняется. В нем формируется огромный запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса. Народы имеют право на свободное развитие. На сбережение своей идентичности. Люди стремятся к общению, хотят лучше узнать и понять культуру других стран. “Интервидение” — это музыкальное событие, которое в полной мере отвечает этому запросу. Именно поэтому на приглашение принять в нем участие откликнулось столько государств», — заявил Владимир Путин.
По его словам, «Интервидение» однозначно станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире. «Ведь через диалог и взаимоуважение, укрепление доверия между культурами мы становимся духовно богаче. Россия всегда была и остается страной, открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других. Именно уважение к традиционным ценностям к многообразию культур является основной идеей конкурса и вдохновляет его участников на достижение творческих высот. Хочу пожелать всем конкурсантам успешных выступлений и заслуженного признания. Пусть каждый из вас почувствует горячую искреннюю поддержку. А всем, кто сегодня в зале и у экранов, желаю ярких эмоций и радости от встречи с настоящим творчеством», — подытожил президент России. -0-
Фото Татьяны Матусевич.