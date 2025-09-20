«Показать объединяющую силу искусства». Путин обратился к участникам и зрителям «Интервидения»

По его словам, «Интервидение» однозначно станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире. «Ведь через диалог и взаимоуважение, укрепление доверия между культурами мы становимся духовно богаче. Россия всегда была и остается страной, открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других. Именно уважение к традиционным ценностям к многообразию культур является основной идеей конкурса и вдохновляет его участников на достижение творческих высот. Хочу пожелать всем конкурсантам успешных выступлений и заслуженного признания. Пусть каждый из вас почувствует горячую искреннюю поддержку. А всем, кто сегодня в зале и у экранов, желаю ярких эмоций и радости от встречи с настоящим творчеством», — подытожил президент России. -0-