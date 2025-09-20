Иран приостановил взаимодействие с МАГАТЭ

«Из-за действий европейских стран сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено», — говорится в заявлении Совбеза.
С какого момента это произойдет, не уточняется. Ранее Иран предупреждал, что в случае возобновления санкций будет считать отмененным соглашение с МАГАТЭ, достигнутое в сентябре. В нем стороны выработали рамки взаимодействия после ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам. Также учитывались внутренние законы Ирана, связанные с недоверием к МАГАТЭ.
«Евротройка» 28 августа уведомила Совет безопасности ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого, 19 сентября, Совбез отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций, из-за этого рестрикции будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.