Иран приостановил взаимодействие с МАГАТЭ

Совбез Ирана решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

Источник: Reuters

ТЕГЕРАН, 20 сен — РИА Новости. Высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после голосования в ООН по вопросу санкций против Тегерана, сообщила местная гостелерадиокомпания IRIB.

«Из-за действий европейских стран сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено», — говорится в заявлении Совбеза.

С какого момента это произойдет, не уточняется. Ранее Иран предупреждал, что в случае возобновления санкций будет считать отмененным соглашение с МАГАТЭ, достигнутое в сентябре. В нем стороны выработали рамки взаимодействия после ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам. Также учитывались внутренние законы Ирана, связанные с недоверием к МАГАТЭ.

«Евротройка» 28 августа уведомила Совет безопасности ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого, 19 сентября, Совбез отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций, из-за этого рестрикции будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.

