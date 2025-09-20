В Турции локализовали пожар, из-за которого эвакуировали людей из отелей

Пожар охватил турецкий курортный район Белек, который расположен в популярном у туристов курорте провинции Анталья, сообщил портал AntalyaHakkэnda. Об этом информирует РИА Новости.
Лесной пожар в ночь на субботу вспыхнул в районе Кунду в окрестностях Антальи, в связи с чем гости отелей, в том числе из России, были эвакуированы. По информации генерального управления лесного хозяйства, огонь затронул еще две провинции — Мугла и Айдын.
В тушении пожара были задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов, а также свыше 800 человек.
Позже стало известно, что пожар удалось локализовать, а эвакуированные постояльцы гостиницы Titanic Deluxe Golf Belek вернулись в номера. Сам отель снова работает в штатном режиме.