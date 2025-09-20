Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции локализовали пожар, из-за которого эвакуировали людей из отелей

Лесной пожар в ночь на субботу вспыхнул в районе Кунду в окрестностях Антальи, в связи с чем гости отелей, в том числе из России, были эвакуированы. По информации генерального управления лесного хозяйства, огонь затронул еще две провинции — Мугла и Айдын.

Пожар охватил турецкий курортный район Белек, который расположен в популярном у туристов курорте провинции Анталья, сообщил портал AntalyaHakkэnda. Об этом информирует РИА Новости.

Лесной пожар в ночь на субботу вспыхнул в районе Кунду в окрестностях Антальи, в связи с чем гости отелей, в том числе из России, были эвакуированы. По информации генерального управления лесного хозяйства, огонь затронул еще две провинции — Мугла и Айдын.

В тушении пожара были задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов, а также свыше 800 человек.

Позже стало известно, что пожар удалось локализовать, а эвакуированные постояльцы гостиницы Titanic Deluxe Golf Belek вернулись в номера. Сам отель снова работает в штатном режиме.