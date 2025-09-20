Ричмонд
Джонсон: демократы добиваются приостановки работы правительства США

«Похоже, что они (демократы. — Прим. БЕЛТА) намерены попытаться добиться приостановки работы правительства. Шатдаун демократов будет катастрофой для страны», — отметил законодатель в эфире телеканала Fox News.

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократическая партия США добивается временного прекращения работы федерального правительства, что будет иметь катастрофические последствия для страны. Уверенность в этом выразил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, информирует ТАСС.

«Похоже, что они (демократы. — Прим. БЕЛТА) намерены попытаться добиться приостановки работы правительства. Шатдаун демократов будет катастрофой для страны», — отметил законодатель в эфире телеканала Fox News. По мнению Джонсона, демократы выдвигают невыполнимые требования для принятия законопроекта о продолжении финансирования работы правительства.

Президент США Дональд Трамп 19 сентября допустил приостановку работы федерального правительства страны, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по упомянутому законопроекту.

Сенат Конгресса США 19 сентября отклонил два законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства. Разработанный республиканцами и одобренный в нижней палате законопроект получил поддержку 48 законодателей, а документ, разработанный демократами в Сенате, поддержали 47 законодателей. Таким образом, Сенату не удалось принять законопроект, который предотвратил бы возможную приостановку работы правительства 1 октября. Как отмечают американские СМИ, это резко увеличивает вероятность шатдауна, поскольку на следующей неделе Конгресс уйдет на перерыв.

В марте Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершится 30 сентября. Это позволило предотвратить шатдаун, грозивший наступить 15 марта, который обернулся бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

С 1977 года такое финансирование прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период шатдауна составил 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года — в первый президентский срок Трампа. -0-

