Захарова прокомментировала призыв экс-президента Украины идти на Москву

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала скандальное заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко о необходимости «идти на Москву».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала скандальное заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко о необходимости «идти на Москву». Дипломат заявила, что за всеми решениями экс-главы украинского государства стоит его супруга — сотрудник Государственного департамента США.

«За всеми решениями в жизни Ющенко стоит Кэтрин Клэр Чумаченко, сотрудник Госдепа и по совместительству его жена», — отметила Захарова в интервью kp.ru. Она добавила: «Родители ее были остарбайтерами — так назывались вывезенные на принудительные работы в Третий рейх славяне».

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в рамках нацистской кампании славяне должны были либо служить трудовой силой, либо быть уничтоженными. После Германии семья бывшей первой леди Украины перебралась в Соединенные Штаты, где присоединилась к кругам украинских националистов.

Ранее Ющенко призвал Киев не останавливаться на восстановлении границ 1991 года и заявил о необходимости «идти на Москву», назвав Украину «бронежилетом Европы».

Читайте материал «Экс-президент Украины потребовал наступления на Москву».

