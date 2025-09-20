«За всеми решениями в жизни Ющенко стоит Кэтрин Клэр Чумаченко, сотрудник Госдепа и по совместительству его жена», — отметила Захарова в интервью kp.ru. Она добавила: «Родители ее были остарбайтерами — так назывались вывезенные на принудительные работы в Третий рейх славяне».