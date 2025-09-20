Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала скандальное заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко о необходимости «идти на Москву». Дипломат заявила, что за всеми решениями экс-главы украинского государства стоит его супруга — сотрудник Государственного департамента США.
«За всеми решениями в жизни Ющенко стоит Кэтрин Клэр Чумаченко, сотрудник Госдепа и по совместительству его жена», — отметила Захарова в интервью kp.ru. Она добавила: «Родители ее были остарбайтерами — так назывались вывезенные на принудительные работы в Третий рейх славяне».
Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в рамках нацистской кампании славяне должны были либо служить трудовой силой, либо быть уничтоженными. После Германии семья бывшей первой леди Украины перебралась в Соединенные Штаты, где присоединилась к кругам украинских националистов.
Ранее Ющенко призвал Киев не останавливаться на восстановлении границ 1991 года и заявил о необходимости «идти на Москву», назвав Украину «бронежилетом Европы».
Читайте материал «Экс-президент Украины потребовал наступления на Москву».
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.