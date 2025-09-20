Нетаньяху обвинил Египет в нарушении мирного договора

Об этом пишет Axios со ссылкой на один американский и два израильских источника.
Своими опасениями Нетаньяху поделился с госсекретарем США Марко Рубио во время встречи в понедельник. По мнению властей Израиля, наращивание египетского присутствия на Синае представляет собой нарушение мирного договора 1979 года, гарантом которого являются США.
Египет и Израиль находились в состоянии войны с момента провозглашения последним независимости в 1948 году. В течение 30 лет боевые действия то принимали активный характер, то сменялись перемириями. В 1977 году президент Египта публично объявил о намерении посетить Израиль и обратиться к кнессету с предложением мира. Это сподвигло израильскую сторону на ответный шаг. В 1978 году стороны провели переговоры при посредничестве США.
В марте 1979 года в Вашингтоне стороны подписали мирный договор. Египет получил обратно Синайский полуостров, оккупированный Израилем в 1967 году. По договору Египет может держать на границе с Израилем ограниченный военный контингент, и США обязуются следить за этим.
Нарушения, по мнению израильской стороны, включают строительство взлетно-посадочных полос для истребителей и подземных площадок, которые, «по-видимому, предназначены для хранения ракет». Израильские источники утверждают, что Египет «не дал исчерпывающих ответов».
«То, что египтяне делают на Синае, очень серьезно, и мы очень обеспокоены», — заявил изданию израильский чиновник.
16 сентября ЦАХАЛ начала наземное наступление на город Газа с целью полной оккупации. Перед этим военные призвали местных жителей покинуть город — по даным ЦАХАЛ, это сделали около 300 тыс. палестинцев из 1 млн горожан.
В конце августа WSJ писала, что Египет приступил к обучению палестинцев для формирования десятитысячного контингента сил безопасности, который может быть направлен в сектор Газа после завершения вооруженного противостояния.
В начале года вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Трамп усомнился, что режим оно продлится долго, и предложил переселить палестинцев в соседние страны, включая Египет и Иорданию, чтобы «очистить» Газу и создать новое жилье. В Каире неоднократно отмечали, что не хотят переселения палестинцев на свою территорию, а также осуждают «военную экспансию» Израиля.
Арабские страны настаивают на передаче управления Газой Палестинской национальной администрации. Израиль заявляет, что государство Палестина не существует, оно также не признано тремя государствами — постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Великобританией и Францией).