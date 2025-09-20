Нетаньяху обвинил Египет в нарушении мирного договора

Египет и Израиль находились в состоянии войны с момента провозглашения последним независимости в 1948 году. В течение 30 лет боевые действия то принимали активный характер, то сменялись перемириями. В 1977 году президент Египта публично объявил о намерении посетить Израиль и обратиться к кнессету с предложением мира. Это сподвигло израильскую сторону на ответный шаг. В 1978 году стороны провели переговоры при посредничестве США.