На Солнце произошла сильная вспышка класса M

На Солнце произошла мощная вспышка класса М, сообщили эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Об этом информирует РИА Новости.
По данным специалистов, вспышка, достигшая балла М1.5, произошла в ночь на субботу, 20 сентября. Помимо этого, в течение субботы зарегистрированы еще три вспышки, но слабее — класса С.
В то же время уточняется, что геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной, в ближайшее время магнитные бури не прогнозируются.
Ранее, 15 сентября, на Земле фиксировался сильный всплеск геомагнитной активности — утром началась магнитная буря уровня, который близок к G3.