Майк Джонсон назвал «шатдаун демократов» катастрофой для США

Временное прекращение работы федерального правительства США (шатдаун) будет иметь катастрофические последствия для страны. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в эфире телеканала Fox News.
«Вчера вечером я подробно поговорил об этом с президентом [США Дональдом Трампом], и мы с ним не можем поверить, что демократы хотят остановить работу правительства… Похоже, что они намерены попытаться добиться приостановки работы правительства. Шатдаун демократов будет катастрофой для страны», — сказал он.
Джонсон заявил, что демократы выдвигают невыполнимые требования для принятия законопроекта о продолжении финансирования работы правительства.
«Шатдаун» (shutdown) — ситуация, когда Конгресс США не принимает или не продлевает законопроект о финансировании федеральных агентств и ведомств к началу нового финансового года. Из-за этого часть правительства, которая считается «некритичной», приостанавливает работу; многие госслужащие либо не получают зарплату, либо отправляются в неоплачиваемые отпуска. Финансовый год в США начинается 1 октября. Если к этому дню не будет принят бюджет или временная резолюция (continuing resolution), шатдаун возможен.
Президент США Дональд Трамп допустил, что с 1 октября федеральное правительство может приостановить работу.
Заявление президента прозвучало на фоне затянувшихся споров между республиканцами и демократами в Конгрессе. Республиканская партия уже продвинула проект временного финансирования, однако он не получил поддержки в Сенате. Демократы настаивают на расширении ряда социальных программ, в то время как республиканцы требуют сократить расходы.
Правительство США уже находилось на грани шатдауна. В марте сенат принял законопроект о финансировании работы правительства до 30 сентября, что позволило избежать приостановки.