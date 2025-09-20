Майк Джонсон назвал «шатдаун демократов» катастрофой для США

«Шатдаун» (shutdown) — ситуация, когда Конгресс США не принимает или не продлевает законопроект о финансировании федеральных агентств и ведомств к началу нового финансового года. Из-за этого часть правительства, которая считается «некритичной», приостанавливает работу; многие госслужащие либо не получают зарплату, либо отправляются в неоплачиваемые отпуска. Финансовый год в США начинается 1 октября. Если к этому дню не будет принят бюджет или временная резолюция (continuing resolution), шатдаун возможен.