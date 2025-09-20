Ричмонд
Майк Джонсон назвал «шатдаун демократов» катастрофой для США

Майк Джонсон заявил, что шатдаун будет «катастрофой для страны». Ранее Трамп не исключил, что правительство «вполне может» приостановить работу с 1 октября.

Источник: AP 2024

Временное прекращение работы федерального правительства США (шатдаун) будет иметь катастрофические последствия для страны. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в эфире телеканала Fox News.

«Вчера вечером я подробно поговорил об этом с президентом [США Дональдом Трампом], и мы с ним не можем поверить, что демократы хотят остановить работу правительства… Похоже, что они намерены попытаться добиться приостановки работы правительства. Шатдаун демократов будет катастрофой для страны», — сказал он.

Джонсон заявил, что демократы выдвигают невыполнимые требования для принятия законопроекта о продолжении финансирования работы правительства.

«Шатдаун» (shutdown) — ситуация, когда Конгресс США не принимает или не продлевает законопроект о финансировании федеральных агентств и ведомств к началу нового финансового года. Из-за этого часть правительства, которая считается «некритичной», приостанавливает работу; многие госслужащие либо не получают зарплату, либо отправляются в неоплачиваемые отпуска. Финансовый год в США начинается 1 октября. Если к этому дню не будет принят бюджет или временная резолюция (continuing resolution), шатдаун возможен.

Президент США Дональд Трамп допустил, что с 1 октября федеральное правительство может приостановить работу.

Заявление президента прозвучало на фоне затянувшихся споров между республиканцами и демократами в Конгрессе. Республиканская партия уже продвинула проект временного финансирования, однако он не получил поддержки в Сенате. Демократы настаивают на расширении ряда социальных программ, в то время как республиканцы требуют сократить расходы.

Правительство США уже находилось на грани шатдауна. В марте сенат принял законопроект о финансировании работы правительства до 30 сентября, что позволило избежать приостановки.

