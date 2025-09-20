В Германии раскрыли цели сбитых дронов на территории Польши

Сбитые над Польшей беспилотники предназначались для атаки на аэропорт и важный центр в городе Жешуве. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.
Согласно полученным данным, аэропорт в Жешуве является ключевым перевалочным пунктом для поставок военных грузов на Украину. Беспилотные летательные аппараты предположительно проникли на территорию Польши через воздушное пространство Белоруссии и были уничтожены голландскими истребителями F-35.
Ранее лидер Христианско-социального союза, премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер предложил создать собственные армейские подразделения беспилотников после инцидента с дронами в Польше. Он подчеркнул, что Германия должна незамедлительно наращивать собственные возможности в области обеспечения безопасности.
Данный инцидент вызвал серьезную озабоченность среди стран-членов Североатлантического альянса.
