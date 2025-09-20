Лавров: спрос на «Интервидение» был очевиден

«Потому что в БРИКС есть много культурно-гуманитарных мероприятий, есть ежегодные театральные фестивали, есть конкурс театральных школ. Есть задумка о том, чтобы сделать литературную премию, и целый ряд других вопросов, — сказал он. — И когда об этом конкурсе (“Интервидение”. — Прим. БЕЛТА) мы сообщили нашим партнерам, когда практически сразу большинство из них откликнулось позитивно, весть об этом разнеслась по всей Земле. И страны, которые далеки от БРИКС географически, организационно, они решили выдвинуть своих участников».