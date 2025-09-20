Ричмонд
Лавров: спрос на «Интервидение» был очевиден

Глава российского МИД отметил, что изначально организаторы рассчитывали, что участниками конкурса будут страны-члены и партнеры БРИКС.

20 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Спрос на «Интервидение» был очевиден, заявил глава российского МИД и заместитель председателя Наблюдательного совета конкурса Сергей Лавров, передает корреспондент БЕЛТА.

«Показать объединяющую силу искусства». Путин обратился к участникам и зрителям «Интервидения».

Отвечая на вопрос о том, как удалось в довольно сжатые сроки привезти на конкурс представителей стольких стран, Сергей Лавров сказал: «Главный ответ на этот вопрос заключается в том, что идея прекрасная. Об этом сказал президент Путин в своем обращении к участникам и ко всем зрителям “Интервидения”. И то, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно».

Глава российского МИД отметил, что изначально организаторы рассчитывали, что участниками конкурса будут страны-члены и партнеры БРИКС.

«Потому что в БРИКС есть много культурно-гуманитарных мероприятий, есть ежегодные театральные фестивали, есть конкурс театральных школ. Есть задумка о том, чтобы сделать литературную премию, и целый ряд других вопросов, — сказал он. — И когда об этом конкурсе (“Интервидение”. — Прим. БЕЛТА) мы сообщили нашим партнерам, когда практически сразу большинство из них откликнулось позитивно, весть об этом разнеслась по всей Земле. И страны, которые далеки от БРИКС географически, организационно, они решили выдвинуть своих участников».

Сергей Лавров подчеркнул, что «когда хорошая идея падает на правильную почву, все получается».-0-

Фото Татьяны Матусевич.

