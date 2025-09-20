WP рассказала, как книга Харрис устроила «переполох» среди демократов

Готовящиеся к публикации мемуары бывшего вице-президента США Камалы Харрис разжигают напряженность в борьбе за выдвижение кандидатов в президенты от Демократической партии на выборах 2028 года. Два потенциальных кандидата, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и бывший министр транспорта США Пит Буттиджич, выступили против публикации отрывков из книги с их участием, сообщает The Washington Post (WP).
По данным издания, в книге «107 дней», которая будет опубликована 23 сентября, Харрис рассказывает о президентской кампании, которую она вела после того, как занимавший тогда пост президента США Джо Байден вышел из предвыборной гонки. Эти мемуары вызвали новые расколы в партии, поскольку Харрис упоминает в них ряд ведущих демократов, в том числе описывая «личные истории». Она также не исключает возможного повторного участия в президентских выборах в 2028 году.
Буттиджич и Шапиро выразили несогласие с отрывками из книги Харрис, где она описала недостатки выбора их в качестве своих кандидатов на пост вице-президента. Харрис изобразила Шапиро как чрезмерно амбициозного и самоуверенного человека, что его представитель Мануэль Бондер назвал «просто нелепым». Буттиджич заявлял, что был «удивлен», увидев отрывок, где Харрис говорит, что хотела выбрать его своим кандидатом в вице-президенты, но считает этот шаг слишком рискованным.
В книге Харрис упоминаются и другие потенциальные кандидаты на пост президента в 2028 году. Она описала губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера как нежелавших сразу поддержать ее в роли кандидата от Демократической партии. Уитмер хотела «дать пыли улечься», прежде чем делать публичное заявление, написала Харрис, а Прицкер уклонился от ответа.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сказал Харрис, что отправился в поход и «перезвонит», но «так и не перезвонил». Сам политик позднее подтвердил, что был на прогулке и пропустил звонок с незнакомого номера. «В тот же самый момент я работал со своей командой над заявлением в ее поддержку. Полагаю, это тоже есть в книге», — сказал он.
WP отмечает, что мемуары Харрис «уже вызвали переполох внутри партии». В первом опубликованном отрывке она выразила сожаление по поводу того, что решение Байдена добиваться переизбрания в возрасте 80 лет было принято им самим и первой леди Джилл Байден. Это побудило Буттиджича, как пишет издание, высказать «свою самую четкую позицию» после выборов относительно того, следовало ли Байдену баллотироваться на следующий срок.
«Ему не следовало баллотироваться, и если бы он принял это решение раньше, [демократам], возможно, было бы лучше», — сказал Буттиджич на канале NBC 14 сентября. В мае он был менее категоричным и отметил, что демократы, «возможно», добились бы большего успеха на выборах, если бы Байден не баллотировался.
Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов США 21 июля 2024 года. В своем заявлении он сообщил, что это решение принято в интересах Демократической партии и страны, чтобы сосредоточиться на исполнении обязанностей президента в оставшийся срок.
Основными причинами его отказа от баллотирования стали давление со стороны однопартийцев и ухудшающиеся результаты опросов. После неудачного выступления на дебатах с нынешним президентом США Дональдом Трампом, когда Байден выглядел растерянным и запинался, около 40 конгрессменов-демократов призвали его прекратить кампанию. Кроме того, его советники представили ему данные, показывающие, что он проигрывает Трампу даже в традиционно демократических штатах.
После снятия своей кандидатуры Байден предложил вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Ее кандидатура была поддержана, и она стала официальным претендентом на пост президента от демократов, но победу одержал республиканец Дональд Трамп.