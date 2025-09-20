Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP рассказала, как книга Харрис устроила «переполох» среди демократов

Мемуары Харрис создали «переполох» среди демократов, пишет The Washington Post. По данным издания, два потенциальных кандидата на выборы 2028 года выступили против публикации отрывков из книги с собственным участием.

Источник: AP 2024

Готовящиеся к публикации мемуары бывшего вице-президента США Камалы Харрис разжигают напряженность в борьбе за выдвижение кандидатов в президенты от Демократической партии на выборах 2028 года. Два потенциальных кандидата, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и бывший министр транспорта США Пит Буттиджич, выступили против публикации отрывков из книги с их участием, сообщает The Washington Post (WP).

По данным издания, в книге «107 дней», которая будет опубликована 23 сентября, Харрис рассказывает о президентской кампании, которую она вела после того, как занимавший тогда пост президента США Джо Байден вышел из предвыборной гонки. Эти мемуары вызвали новые расколы в партии, поскольку Харрис упоминает в них ряд ведущих демократов, в том числе описывая «личные истории». Она также не исключает возможного повторного участия в президентских выборах в 2028 году.

Буттиджич и Шапиро выразили несогласие с отрывками из книги Харрис, где она описала недостатки выбора их в качестве своих кандидатов на пост вице-президента. Харрис изобразила Шапиро как чрезмерно амбициозного и самоуверенного человека, что его представитель Мануэль Бондер назвал «просто нелепым». Буттиджич заявлял, что был «удивлен», увидев отрывок, где Харрис говорит, что хотела выбрать его своим кандидатом в вице-президенты, но считает этот шаг слишком рискованным.

В книге Харрис упоминаются и другие потенциальные кандидаты на пост президента в 2028 году. Она описала губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера как нежелавших сразу поддержать ее в роли кандидата от Демократической партии. Уитмер хотела «дать пыли улечься», прежде чем делать публичное заявление, написала Харрис, а Прицкер уклонился от ответа.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сказал Харрис, что отправился в поход и «перезвонит», но «так и не перезвонил». Сам политик позднее подтвердил, что был на прогулке и пропустил звонок с незнакомого номера. «В тот же самый момент я работал со своей командой над заявлением в ее поддержку. Полагаю, это тоже есть в книге», — сказал он.

WP отмечает, что мемуары Харрис «уже вызвали переполох внутри партии». В первом опубликованном отрывке она выразила сожаление по поводу того, что решение Байдена добиваться переизбрания в возрасте 80 лет было принято им самим и первой леди Джилл Байден. Это побудило Буттиджича, как пишет издание, высказать «свою самую четкую позицию» после выборов относительно того, следовало ли Байдену баллотироваться на следующий срок.

«Ему не следовало баллотироваться, и если бы он принял это решение раньше, [демократам], возможно, было бы лучше», — сказал Буттиджич на канале NBC 14 сентября. В мае он был менее категоричным и отметил, что демократы, «возможно», добились бы большего успеха на выборах, если бы Байден не баллотировался.

Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов США 21 июля 2024 года. В своем заявлении он сообщил, что это решение принято в интересах Демократической партии и страны, чтобы сосредоточиться на исполнении обязанностей президента в оставшийся срок.

Основными причинами его отказа от баллотирования стали давление со стороны однопартийцев и ухудшающиеся результаты опросов. После неудачного выступления на дебатах с нынешним президентом США Дональдом Трампом, когда Байден выглядел растерянным и запинался, около 40 конгрессменов-демократов призвали его прекратить кампанию. Кроме того, его советники представили ему данные, показывающие, что он проигрывает Трампу даже в традиционно демократических штатах.

После снятия своей кандидатуры Байден предложил вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Ее кандидатура была поддержана, и она стала официальным претендентом на пост президента от демократов, но победу одержал республиканец Дональд Трамп.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше