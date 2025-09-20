Захарова также отметила, что родители Чумаченко были остарбайтерами — славянами, вывезенными на принудительные работы в Третий рейх. По словам дипломата, это определение происходит от названия нацистской кампании, согласно которой славянские народы должны были либо стать рабской силой, либо быть уничтоженными.
Напомним, сегодня Виктор Ющенко решил заявить о себе, выступив с воинственным призывом на интервью. Экс-глава Незалежной считает, что вооружённый конфликт необходимо продолжать. Более того, его не устраивает даже невероятный сценарий выхода ВСУ на границы 1991 года — Ющенко требует, что украинская армия шла «на Москву».