Захарова назвала настоящего автора воинственных заявлений Ющенко, раскрыв связь с Третьим рейхом

Напомним, сегодня Виктор Ющенко решил заявить о себе, выступив с воинственным призывом на интервью. Экс-глава Незалежной считает, что вооружённый конфликт необходимо продолжать. Более того, его не устраивает даже невероятный сценарий выхода ВСУ на границы 1991 года — Ющенко требует, что украинская армия шла «на Москву».