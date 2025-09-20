Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько европейских аэропортов сообщили о технических проблемах после кибератаки

Проблемы наблюдались в аэропортах Берлина, Брюсселя, Дублина и Лондона. Из-за проблем в обслуживании пассажиров возникают задержки и длинные очереди. В некоторых случаях аэропортам, например, в Берлине, приходится регистрировать пассажиров вручную.

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько аэропортов в Европе сообщили о технических проблемах после кибератаки, совершенной на системы регистрации и посадки пассажиров общеевропейского поставщика подобных услуг. Об этом заявила Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) в ответ на запрос агентства DPA, информирует ТАСС.

Проблемы наблюдались в аэропортах Берлина, Брюсселя, Дублина и Лондона. Из-за проблем в обслуживании пассажиров возникают задержки и длинные очереди. В некоторых случаях аэропортам, например, в Берлине, приходится регистрировать пассажиров вручную.

По данным Евроконтроля, аэропорт Брюсселя запросил отмену половины всех запланированных до утра 22 сентября рейсов. Дублинский аэропорт, в свою очередь, сообщил о незначительных последствиях.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта испытывает технические проблемы из-за кибератаки, совершенной на системы регистрации и посадки пассажиров общеевропейского поставщика подобных услуг. Вечером 19 сентября хакеры атаковали поставщик услуг систем обслуживания пассажиров. В результате берлинский аэропорт был вынужден отключиться от соответствующих систем. Этот поставщик услуг используется в аэропортах по всей Европе. -0-