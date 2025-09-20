Несколько европейских аэропортов сообщили о технических проблемах после кибератаки

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько аэропортов в Европе сообщили о технических проблемах после кибератаки, совершенной на системы регистрации и посадки пассажиров общеевропейского поставщика подобных услуг. Об этом заявила Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) в ответ на запрос агентства DPA, информирует ТАСС.