Посол Мексики Мехиас рассказал о своих поездках на электричках Москвы

Посол Мексики оценил удобство московских электричек.
Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас поделился своим опытом использования московского общественного транспорта, в частности, пригородных электричек. Дипломат рассказал, что вместе с друзьями совершал поездки в Бородино, Зеленоград и другие города Подмосковья. Об этом сообщают СМИ.
«Причем я могу об этом говорить не только потому, что работаю в центре столицы. Мы ездили с друзьями на электричке до Бородино, Зеленограда и других небольших городов в Подмосковье, чтобы покататься на велосипедах», — рассказал дипломат РБК.
В своем интервью посол также отметил, что жизнь в Москве привлекает его культурными проектами и безопасностью. Помимо Подмосковья, он путешествовал и в другие города России, включая Оренбург, Екатеринбург и Саратов, и был впечатлен гостеприимством людей. При этом Эдуардо Вильегас Мехиас указал на возможные трудности для туристов без знания русского языка, который он сам изучает уже несколько лет.
Ранее URA.RU сообщало, что к 2030 году власти Москвы планируют продлить Троицкую линию метро до города Троицка. Линия станет самой протяженной за МКАД — более 43 километров и 17 станций, от «ЗИЛа» в Даниловском районе до «Троицка». Для завершения строительства предстоит открыть шесть станций: «Сосенки», «Летово», «Десну», «Кедровую», «Ватутинки» и конечную «Троицк». Поезда сократят дорогу в центр для жителей округа на 30−40 минут.