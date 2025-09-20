Посол Мексики Мехиас рассказал о своих поездках на электричках Москвы

В своем интервью посол также отметил, что жизнь в Москве привлекает его культурными проектами и безопасностью. Помимо Подмосковья, он путешествовал и в другие города России, включая Оренбург, Екатеринбург и Саратов, и был впечатлен гостеприимством людей. При этом Эдуардо Вильегас Мехиас указал на возможные трудности для туристов без знания русского языка, который он сам изучает уже несколько лет.