Губернатор Запорожской области Балицкий сравнил МАГАТЭ с преступным картелем

«Их эксперты постоянно работают на ЗАЭС, во время вчерашней атаки дронов их эвакуировали, спасли — их жизни ничто не угрожает», — написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он добавил: «Но слышим ли мы громкое заявление от агентства? Нет! Лишь сухие отчеты о том, что “радиационный фон в норме”.