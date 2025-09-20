Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий высказался критично в адрес Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
По словам главы региона, жизни сотрудников МАГАТЭ, находившихся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) во время атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), были спасены, однако организация ограничивается лишь сухими отчетами.
«Их эксперты постоянно работают на ЗАЭС, во время вчерашней атаки дронов их эвакуировали, спасли — их жизни ничто не угрожает», — написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он добавил: «Но слышим ли мы громкое заявление от агентства? Нет! Лишь сухие отчеты о том, что “радиационный фон в норме”.
Губернатор задался вопросом, почему не звучит решительное осуждение атак и четкое требование прекратить обстреливать атомную станцию. Он также заявил, что для Запада двойные стандарты стали нормой, когда можно бомбить атомный объект и оставаться «жертвой» в глазах западных стран.
По мнению Балицкого, иностранные средства массовой информации вынуждены молчать в угоду МАГАТЭ, которое ведет себя как преступный картель.
