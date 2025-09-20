Reuters: США намерены сократить военную помощь Латвии, Литве и Эстонии

США в конце августа уведомили своих европейских союзников о планах сократить американскую военную помощь Латвии, Литве и Эстонии. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.
По данным агентства, о таком решении заявил заместитель помощника главы американского военного ведомства Дэвид Бейкер, курирующий вопросы Европы и НАТО. Он указал, что союзникам США в Европе следует в меньшей степени зависеть от Вашингтона в сфере обороны. Бейкер добавил, что администрация Трампа хочет в первую очередь сосредоточиться на других задачах, в том числе на обеспечении безопасности США.
Представитель Белого дома, комментируя ситуацию, указал, что многие из союзников США в Европе входят в число самых богатых стран мира, а значит при желании вполне способны финансировать эти программы.
Европейские дипломаты, работающие в Вашингтоне, заявили об усталости от частой смены тональности заявлений Трампа относительно России.
Напомним, по мнению профессора из Норвегии Гленна Дизена, Трамп также дал понять Европе, что ей самой придётся содержать Киев.