Reuters: США намерены сократить военную помощь Латвии, Литве и Эстонии

По данным агентства, о таком решении заявил заместитель помощника главы американского военного ведомства Дэвид Бейкер, курирующий вопросы Европы и НАТО. Он указал, что союзникам США в Европе следует в меньшей степени зависеть от Вашингтона в сфере обороны. Бейкер добавил, что администрация Трампа хочет в первую очередь сосредоточиться на других задачах, в том числе на обеспечении безопасности США.