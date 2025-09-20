Украине придется открыть границы для мигрантов из Азии, считает Кулеба

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украине из-за массового оттока молодежи и ухудшающейся демографической ситуации возможно понадобится открыть границы для мигрантов из Азии, заявил экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, массовый выезд украинской молодежи 18−22 лет приведет к плохим последствиям для государства. Кулеба предположил, что Украина рискует остаться с преобладанием пожилого населения. При этом сам Кулеба считается спешно покинувшим страну после того, как правительство Украины приняло постановление о запрете на выезд бывшим дипломатам.
«Ничего хорошего (в перспективе — ред.) для населения у нас не будет. Мы в негативной динамике, она была у нас и до войны наихудшей в Европе. Никто уже не хочет рожать нигде в мире. Возможно, нам придется открывать страну для мигрантов из Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин и Вьетнама», — сказал Кулеба в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала «Новости.Live».
Издание «Украинские национальные новости» в пятницу сообщало, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек. Позже издание «Украинская правда» сообщило, что число абитуриентов, поступающих в украинские высшие учебные заведения в 2025 году, сократилось вдвое.
В начале 2025 года депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, что население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее результатам население Украины составило около 48 миллионов человек.