Украине придется открыть границы для мигрантов из Азии, считает Кулеба

«Ничего хорошего (в перспективе — ред.) для населения у нас не будет. Мы в негативной динамике, она была у нас и до войны наихудшей в Европе. Никто уже не хочет рожать нигде в мире. Возможно, нам придется открывать страну для мигрантов из Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин и Вьетнама», — сказал Кулеба в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала «Новости.Live».