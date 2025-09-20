Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФРГ более 50 тыс. человек приняли участие в акциях против газовых проектов

Экоактивисты призывали к немедленной остановке всех новых газовых проектов в Германии, например, освоения газовых месторождений у острова Боркум в Северном море в районе национального парка Ваттовое море. Демонстранты выступали за то, чтобы власти активнее участвовали в защите климата.

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 50 тыс. человек в 80 городах Германии приняли участие в демонстрациях против планов правительства ФРГ по расширению газовой инфраструктуры. Об этом говорится в материале DPA, сообщает ТАСС.

Экоактивисты призывали к немедленной остановке всех новых газовых проектов в Германии, например, освоения газовых месторождений у острова Боркум в Северном море в районе национального парка Ваттовое море. Демонстранты выступали за то, чтобы власти активнее участвовали в защите климата.

«В то время как климатический кризис уничтожает средства к существованию во всем мире, правительство ФРГ его еще больше разжигает», — утверждали организаторы акций.

Инициатором демонстраций выступило движение в защиту климата Fridays For Future. По его данным, в Берлине на улицы вышли 4,3 тыс. человек, в Гамбурге — 5 тыс. человек. Полиция сообщила о 3 тыс. демонстрантов в Берлине и 2,5 тыс. в Гамбурге. В Мюнхене правоохранители сообщили о порядка 1,5 тыс. человек, принявших участие в демонстрации.

Правящая в ФРГ коалиция в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ планирует построить газовые электростанции мощностью до 20 ГВт к 2030 году. Они должны стать частью программы постепенного отказа от угля, когда возобновляемые источники энергии не смогут удовлетворить спрос на электроэнергию, например, в периоды отсутствия солнца и ветра.

Поводами для протеста стали предстоящая Генеральная Ассамблея ООН, а также планы правительства ФРГ по смене курса в энергетической политике. -0-

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше