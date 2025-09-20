В ФРГ более 50 тыс. человек приняли участие в акциях против газовых проектов

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 50 тыс. человек в 80 городах Германии приняли участие в демонстрациях против планов правительства ФРГ по расширению газовой инфраструктуры. Об этом говорится в материале DPA, сообщает ТАСС.
Экоактивисты призывали к немедленной остановке всех новых газовых проектов в Германии, например, освоения газовых месторождений у острова Боркум в Северном море в районе национального парка Ваттовое море. Демонстранты выступали за то, чтобы власти активнее участвовали в защите климата.
«В то время как климатический кризис уничтожает средства к существованию во всем мире, правительство ФРГ его еще больше разжигает», — утверждали организаторы акций.
Инициатором демонстраций выступило движение в защиту климата Fridays For Future. По его данным, в Берлине на улицы вышли 4,3 тыс. человек, в Гамбурге — 5 тыс. человек. Полиция сообщила о 3 тыс. демонстрантов в Берлине и 2,5 тыс. в Гамбурге. В Мюнхене правоохранители сообщили о порядка 1,5 тыс. человек, принявших участие в демонстрации.
Правящая в ФРГ коалиция в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ планирует построить газовые электростанции мощностью до 20 ГВт к 2030 году. Они должны стать частью программы постепенного отказа от угля, когда возобновляемые источники энергии не смогут удовлетворить спрос на электроэнергию, например, в периоды отсутствия солнца и ветра.
Поводами для протеста стали предстоящая Генеральная Ассамблея ООН, а также планы правительства ФРГ по смене курса в энергетической политике. -0-