Стубб заявил о готовности Европы к военной эскалации на Украине

Стубб: Европа не собирается учитывать интересы России по Украине.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа не собирается учитывать интересы РФ при разработке гарантий безопасности для Киева, а также заявил о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине.

В интервью изданию Guardian Стубб заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между Россией и Киевом, но подчеркнул, что у России якобы не будет права вето в отношении их формата.

«Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», — заявил Стубб.

Кроме того, президент, отвечая на вопрос издания о том, означают ли эти гарантии готовность европейских стран участвовать в потенциальной военной эскалации на Украине, добавил, что в этом и заключается суть гарантий безопасности.

Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

