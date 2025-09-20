Ричмонд
Мария Захарова иронично прокомментировала конфликт в украинском поезде

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инцидент с языковым конфликтом в поезде, следовавшем во Львов.

Поводом для реакции стал видеоролик, распространившийся в социальных сетях, где одна из пассажирок выражает недовольство тем, что молодые люди общаются на русском языке.

В своем Telegram-канале Захарова иронично обыграла ситуацию: «Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: “По-москальски будэте или по-эвропейски?”».

Дипломат подчеркнула абсурдность ситуации, при которой пассажиры поезда подвергаются давлению за использование русского языка в бытовом общении.

Читайте материал «Захарова прокомментировала призыв экс-президента Украины идти на Москву».

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".

