В ЕС забили тревогу из-за сделки Китая с Польшей: еврочиновники в панике, что Варшава отошла от общих правил

В Евросоюзе бьют тревогу. Поводом стало заключение торгового соглашения между Польшей и Китаем. О резкой реакции евробюрократов на сделку пишет портал Sohu.
Все началось того, что польские власти закрыли железнодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Это стало препятствием для отправки китайских товаров в европейские страны. Для того, чтобы решить вопрос, глава МИД Китая Ван И провел встречу с президентом Польши Каролем Нароцким и главой МИД Польши Радославом Сикорским. И в результате два государства заключили между собой торговое соглашение, которое не только прописывает правила экспортного контроля, но и предусматривает соглашение о добыче полезных ископаемых и производстве электромобилей.
В итоге Варшава получила со стороны Китая серьезную промышленную поддержку. Вместо того, чтобы порадоваться за коллег, еврочиновники забили тревогу. Представители ЕС оказались не на шутку обеспокоены тем, что Польша «отошла от общих правил» и добилась «привилегированного положения».
Ранее KP.RU сообщил, что защита Польши от Белоруссии навредила всему товарообороту Евросоюза. Закрытие польской границы в данный момент грозит задушить всю торговлю стран ЕС с Китаем. При этом правительство Польши заявило, что «логика торговли» заменяется «логикой безопасности».
