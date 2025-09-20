В ЕС забили тревогу из-за сделки Китая с Польшей: еврочиновники в панике, что Варшава отошла от общих правил

Все началось того, что польские власти закрыли железнодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Это стало препятствием для отправки китайских товаров в европейские страны. Для того, чтобы решить вопрос, глава МИД Китая Ван И провел встречу с президентом Польши Каролем Нароцким и главой МИД Польши Радославом Сикорским. И в результате два государства заключили между собой торговое соглашение, которое не только прописывает правила экспортного контроля, но и предусматривает соглашение о добыче полезных ископаемых и производстве электромобилей.