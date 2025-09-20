Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский назвал продажу морских дронов приоритетом Украины в экспорте оружия

Владимир Зеленский анонсировал приоритетный экспорт морских дронов в рамках новой инициативы по продаже избыточного вооружения. Об этом он заявил на закрытой встрече с журналистами, сообщает украинское издание «Обозреватель».

Источник: Life.ru

«Украина может производить [морских дронов] значительно больше, чем нужно войскам. Это позволяет продавать избыток и полученные средства направлять на производство дефицитных дронов для фронта», — цитирует Зеленского издание.

Киевский главарь сказал, что в течение десяти дней будет подготовлена концепция экспорта украинского оружия. По его словам, страна обладает производственными мощностями и запасами вооружения, но испытывает недостаток финансирования для выпуска ключевых видов продукции.

Напомним, Владимир Зеленский предложил план, который позволит закрыть дефицит бюджета Украины. Глава режима собирается продавать вооружения украинского производства и за счёт этих доходов финансировать остальные расходы ВПК.