Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стубб заявил о готовности Европы к военной эскалации с Россией на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб высказался, что Европа не намерена учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины, и заявил о готовности европейских государств к военной эскалации в конфликте между Москвой и Киевом.

Президент Финляндии Александр Стубб высказался, что Европа не намерена учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины, и заявил о готовности европейских государств к военной эскалации в конфликте между Москвой и Киевом.

По его словам, обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между РФ и Киевом. Однако он отметил, что у России якобы не будет права вето в отношении их формата.

— Для меня не вопрос, согласится РФ или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом, — сказал финский лидер в интервью изданию Guardian.

Также, отвечая на вопрос о том, означают ли эти гарантии готовность Европы участвовать в потенциальной военной эскалации на Украине, заявил, что в этом и заключается суть гарантий безопасности.

Постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов высказался, что Финляндия пострадала от разрыва связей с РФ, в том числе экономически. Он подчеркнул, что прекращение сотрудничества было решением финских властей, а не жителей страны.