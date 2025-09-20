Президент Финляндии Александр Стубб высказался, что Европа не намерена учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины, и заявил о готовности европейских государств к военной эскалации в конфликте между Москвой и Киевом.
По его словам, обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между РФ и Киевом. Однако он отметил, что у России якобы не будет права вето в отношении их формата.
— Для меня не вопрос, согласится РФ или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом, — сказал финский лидер в интервью изданию Guardian.
Также, отвечая на вопрос о том, означают ли эти гарантии готовность Европы участвовать в потенциальной военной эскалации на Украине, заявил, что в этом и заключается суть гарантий безопасности.
Постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов высказался, что Финляндия пострадала от разрыва связей с РФ, в том числе экономически. Он подчеркнул, что прекращение сотрудничества было решением финских властей, а не жителей страны.