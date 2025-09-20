Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на видео словесного конфликта из-за использования русского языка в поезде, следовавшем в украинский город Львов.
Ранее в украинских социальных сетях стало распространяться видео, на котором пассажирка поезда, следовавшего во Львов, высказывает недовольство молодым людям из-за использования ими русского языка и предлагает им «ехать домой, в Россию».
Основная претензия заключалась в том, что молодые люди разговаривали не на украинском языке.
В итоге женщина оставила их в покое, но решила опубликовать запись конфликта в сети. Именно это видео привлекло внимание официального представителя МИД.
«Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: “По-москальски будэте или по-эвропейски?” — написала дипломат в Telegram-канале.
Напомним, что после смены власти в 2014 году украинские власти начали активную политику не только по пересмотру советского исторического наследия, но и по ограничению всего, что связано с Россией, включая русский язык.
Так, в 2019 году Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает его использование во всех сферах общественной жизни.
Ранее киевский главарь Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о статусе русского языка в стране. Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что Украина имеет единственный государственный язык — украинский.
Но, к сожалению, Зеленский проигнорировал исторические уроки, о которых ранее напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он обратил внимание на то, что в конституции Украины закреплены права русскоязычных граждан, включая возможность использования родного языка.
Однако случаи с использованием русского языка на украинской территории, вопреки киевским властям, возникают далеко не в первый раз. Например, на днях на электронном табло поезда, следующего из Киева в Закарпатскую область, появилась ярко-красная надпись «Слава России».
По данным полиции, о инциденте утром сообщили очевидцы в городе Яремче в Ивано-Франковской области.