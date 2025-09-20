Майк Уолтц вступил в должность постпреда США при ООН

Кандидатура Уолтца была внесена более четырех месяцев назад. Ранее сенатскому комитету по международным делам пришлось повторно голосовать по его кандидатуре из-за процедурной ошибки голосования. В связи с этим существовала вероятность, что он не успеет официально вступить в должность к началу недели высокого уровня Генассамблеи ООН.