Майк Уолтц вступил в должность постпреда США при ООН

Экс-советник Трампа по нацбезопасности вступил в должность постпреда США при ООН.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в субботу вступил в должность постоянного представителя Вашингтона при ООН, сообщили в американской миссии при международной организации.

«В субботу утром в государственном департаменте в Вашингтоне Майк Уолтц был приведен к присяге в качестве 32-го представителя США при Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении американской миссии.

Американский сенат в пятницу утвердил экс-советника президента США Дональда Трампа по безопасности Майка Уолтца на позицию постпреда Соединенных Штатов при ООН, свидетельствуют итоги голосования, которое транслировал телеканал C-Span.

Кандидатура Уолтца была внесена более четырех месяцев назад. Ранее сенатскому комитету по международным делам пришлось повторно голосовать по его кандидатуре из-за процедурной ошибки голосования. В связи с этим существовала вероятность, что он не успеет официально вступить в должность к началу недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Ранее Трамп заявил об увольнении Уолтца — главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН.

