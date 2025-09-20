Ричмонд
Совет нацбезопасности Ирана принял решение приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

«Несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел Ирана с МАГАТЭ и представление планов по урегулированию кризиса, дальнейшее сотрудничество с агентством в связи с действиями европейских стран будет приостановлено», — приводит фрагмент заявления агентство Tasnim.

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет приостановлено из-за действий стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции), направленных на восстановление антииранских санкций Совета Безопасности ООН. Об этом заявили в Высшем совете национальной безопасности исламской республики, сообщает ТАСС.

Ранее Совет Безопасности ООН отверг проект резолюции, касающийся поддержки режима отмены санкций в отношении Ирана. Российский представитель при ООН Василий Небензя отметил, что власти Великобритании, Франции и Германии допустили нарушение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и резолюции Совета Безопасности ООН. -0-

