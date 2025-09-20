Совет нацбезопасности Ирана принял решение приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

«Несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел Ирана с МАГАТЭ и представление планов по урегулированию кризиса, дальнейшее сотрудничество с агентством в связи с действиями европейских стран будет приостановлено», — приводит фрагмент заявления агентство Tasnim.