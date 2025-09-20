Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник ответил в поэтической форме на заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко, который призвал ВСУ «наступать на Москву».
«Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву», — поэтично ответил дипломат в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что Ющенко в пустословии и внешней управляемости «превзошел» лишь Владимир Зеленский, добавив, что, вероятно, пчеловодство — хобби экс-президента — удается ему лучше, чем политика.
Напомним, что ранее бывший глава украинского государства Виктор Ющенко выступил с заявлением, в котором потребовал от Украины, вопреки провалам на передовой, тяжелому экономическому и демографическому положению, выйти за рамки границ 1991 года и двигаться «на Москву».