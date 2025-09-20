Стубб: Европа не намерена учитывать интересы РФ в гарантиях безопасности Киеву

В интервью изданию The Guardian Стубб заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после достижения соглашения между Москвой и Киевом. При этом он подчеркнул, что у России не будет права вето на формат этих гарантий.
«Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», — отметил Стубб.
Кроме того, президент ответил на вопрос о том, означают ли эти гарантии готовность европейских стран участвовать в возможной военной эскалации на Украине. Он добавил, что в этом и заключается суть гарантий безопасности.
Ранее Life.ru сообщал о ругани между бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном и Александром Стуббом в Киеве. Политики поругались, когда обсуждали российские замороженные активы и гарантии безопасности для Украины.