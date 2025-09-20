Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в стихах ответил заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко, который призвал ВСУ «идти на Москву».
— Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву, — заявил он ТАСС.
По его мнению, Ющенко «по пустословию и управляемости извне переплюнул только нынешний украинский лидер Владимир Зеленский», и разведение пчел, которым увлекается экс-президент, получается у него лучше, чем политическая деятельность.
— Престарелого Ющенко укусили любимые пчелы. В 2004 он киевский престол был не способен взять без третьего тура и манипуляций западников, а сейчас, разглядывая пенек в своем имении под Киевом, готов отправить отступающую армию «на Москву». Это демонстрация заторможенности и скудоумия, — добавил дипломат.
Виктор Ющенко, который продвигал идею отчуждения страны от РФ, призвал украинцев идти «на Москву». На фоне провалов ВСУ на фронте, а также нахождения Украины в глубоком экономическом и демографическом кризисе, он заявил, что не согласен с риторикой о заморозке линии фронта.