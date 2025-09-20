Жители Израиля массово вышли на улицы, требуя вернуть заложников из Газы

Одна из наиболее многолюдных манифестаций прошла возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива. Участники жестко критиковали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его курс на эскалацию боевых действий в палестинском анклаве. По мнению протестующих, тем самым глава правительства обрекает похищенных, находящихся в Газе почти два года, на новые мучения и никак не способствует их освобождению.