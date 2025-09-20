Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Израиля массово вышли на улицы, требуя вернуть заложников из Газы

Одна из наиболее многолюдных манифестаций прошла возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива. Участники жестко критиковали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его курс на эскалацию боевых действий в палестинском анклаве.

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая волна массовых антиправительственных акций протеста прошла вечером в Израиле. Тысячи людей вышли на улицы, требуя от властей страны немедленно добиться освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, об этом сообщает ТАСС.

Одна из наиболее многолюдных манифестаций прошла возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива. Участники жестко критиковали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его курс на эскалацию боевых действий в палестинском анклаве. По мнению протестующих, тем самым глава правительства обрекает похищенных, находящихся в Газе почти два года, на новые мучения и никак не способствует их освобождению.

Помимо Тель-Авива, акции протеста проходят и в других городах страны. В частности, в Иерусалиме демонстранты собрались возле резиденции Нетаньяху, передает газета The Times of Israel. Они несли большой транспарант с призывом к президенту США Дональду Трампу вмешаться в ситуацию. По последним данным, в анклаве остаются еще около 20 живых израильских заложников.

Протесты проходят в свете новой операции израильских войск в секторе Газа. 16 сентября Нетаньяху объявил, что армия начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Целью заявлены установление полного контроля над городом и разгром остающихся там вооруженных отрядов палестинского движения ХАМАС. -0-

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше