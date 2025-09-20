Пашиняна переизбрали на пост главы правящей партии Армении

ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, согласно предварительным результатам электронного подсчета голосов, переизбран на пост главы правящей в стране партии «Гражданский договор» в ходе состоявшегося в субботу съезда политсилы, заявила представитель партии Анушик Аветян.
«Мы завершили предварительный электронный подсчет, согласно которому, председателем правления избран Никол Пашинян с 785 голосами», — заявила Аветян.
По ее словам, будет также осуществлен ручной пересчет голосов. Кроме того, она сообщила, что результаты голосования могут быть обжалованы в течение 24 часов.
«Если жалоб мы не получим, то результаты ручного пересчета голосов будут признаны окончательными», — заявила Аветян.