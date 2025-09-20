Евросоюз не будет учитывать мнение России по разрабатываемым гарантиям безопасности для Украины. Также объединение готово к эскалации конфликта с РФ, заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Guardian.
«Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», — отметил он.
Он подчеркнул, что гарантии безопасности будут введены только после мирного соглашения России и Украины. И добавил, что у Москвы не будет права наложить вето на них.
Стубб также рассказал, в чем скрыта основная суть тех самых гарантий безопасности. По его словам, они будут обязывать европейцев вступить в конфликт с Россией в случае эскалации.
Ранее так называемая коалиция желающих объявила о намерении отправить на Украину свои военные контингенты для обеспечения гарантий безопасности. В России не раз отмечали, что мир в Незалежной возможен лишь при ее внеблоковом и безъядерном статусе.
