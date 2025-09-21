Ричмонд
Польша и Румыния хотят использовать турецкую систему воздушного наблюдения

По информации агентства, в связи с произошедшими в последнее время инцидентами с БПЛА партнеры по НАТО рассчитывают на краткосрочное развертывание турецкой системы воздушного наблюдения.

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша и Румыния хотят использовать турецкую систему воздушного наблюдения Merops (Multispectral Extended Range Optical Sight). Ожидается, что обучение навыкам обращения с данной системой начнется в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По информации агентства, в связи с произошедшими в последнее время инцидентами с БПЛА партнеры по НАТО рассчитывают на краткосрочное развертывание турецкой системы воздушного наблюдения. Предполагается, что первые шаги в этом направлении будут сделаны уже на следующей неделе, указывает DPA.

По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны БПЛА. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса. -0-

