21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша и Румыния хотят использовать турецкую систему воздушного наблюдения Merops (Multispectral Extended Range Optical Sight). Ожидается, что обучение навыкам обращения с данной системой начнется в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны БПЛА. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса. -0-