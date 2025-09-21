Не украсть и не втянуть. Неделя бессилия очередных русофобских потуг Запада

Так что даже если они решатся выпустить такие бумаги (а это беспрецедентно, для такого даже названия не придумали), то их просто никто в здравом уме не купит. Сейчас вообще дефицит свободной наличности на международном финансовом рынке, и даже законные долговые обязательства европейских стран никто особо покупать не хочет (или не может) — поэтому им приходится постоянно повышать проценты по кредитам. А тут заведомо уголовка с сомнительными перспективами и высокой вероятностью, что свои деньги обратно потенциальный инвестор не получит никогда. Без шансов.