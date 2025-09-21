Он отметил, что Ющенко превзошел по пустословию и внешней управляемости только Владимира Зеленского, добавив, что разведение пчел, которым увлекается экс-президент Украины, вероятно, удается ему лучше, чем политическая деятельность. Мирошник также выразил мнение, что престарелого Ющенко «укусили любимые пчелы». Он напомнил, что в 2004 году тот не смог занять киевский престол без третьего тура выборов и манипуляций со стороны западных стран, а сегодня, разглядывая «очередной пенек в своем имении», готов отправить отступающую армию на Москву. По словам посла, засаленная седина Ющенко не является признаком мудрости, а его «многозначительное чавканье» демонстрирует заторможенность и скудоумие.