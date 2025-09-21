Мирошник стихами ответил на слова Ющенко о походе «на Москву»

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в поэтической форме ответил на запрос ТАСС прокомментировать заявление экс-президента Украины Виктора Ющенко, призвавшего ВСУ «идти на Москву».
«Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву», — сказал дипломат.
Он отметил, что Ющенко превзошел по пустословию и внешней управляемости только Владимира Зеленского, добавив, что разведение пчел, которым увлекается экс-президент Украины, вероятно, удается ему лучше, чем политическая деятельность. Мирошник также выразил мнение, что престарелого Ющенко «укусили любимые пчелы». Он напомнил, что в 2004 году тот не смог занять киевский престол без третьего тура выборов и манипуляций со стороны западных стран, а сегодня, разглядывая «очередной пенек в своем имении», готов отправить отступающую армию на Москву. По словам посла, засаленная седина Ющенко не является признаком мудрости, а его «многозначительное чавканье» демонстрирует заторможенность и скудоумие.
Ранее Ющенко выступил с заявлением о необходимости военного наступления на Москву. Экс-глава государства заявил, что даже восстановление границ 1991 года не будет достаточным результатом для Украины. По словам Ющенко, он считает необходимым действовать «в интересах нации» и ставить целью захват столицы России. «Вы самую большую проблему оставляете своим детям и внукам. На Москву!», — заявил бывший президент.
