Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Екатерины Мизулиной, главы «Лиги безопасного интернета». Документ опубликован на официальном сайте.
Отмечается, что в санкционный список также включены первый заместитель министра внутренних дел Андрей Кикоть и директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.
Ранее бывший комик Зеленский ввел новые санкции против российских энергетических компаний. Ограничения затронули 17 юридических лиц, включая «Техэнерго-ЭХП», «Киров — Энергомаш» и ситуационно-кризисный центр «Росатома».
Напомним, Россия успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что уже и так введено беспрецедентное количество санкций против страны.