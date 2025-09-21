Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник в стихах ответил на заявление Ющенко о походе ВСУ на Москву

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал заявление бывшего украинского лидера Виктора Ющенко, который призвал ВСУ «идти на Москву». Дипломат иронично выразился в стихах.

Источник: Life.ru

«Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву», — отметил он в беседе с ТАСС.

Мирошник добавил, что по «пустословию и управляемости извне» Ющенко превзошёл только Владимира Зеленского. Он также усомнился в политической деятельности экс-лидера Украины, предположив, что разводить пчёл ему удаётся лучше.

Напомним, накануне экс-президент Украины, который продвигал курс на отделение страны от России, заявил, что Киев должен стать «бронежилетом Европы». Он добавил, что стране не следует ограничиваться границами 1991 года, а нужно «двигаться на Москву». По мнению Ющенко, ВСУ должны защищать европейские страны эффективнее, чем их собственные армии.