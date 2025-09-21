Зеленский ввел санкции против внука Шарля де Голля

Ранее Пьер де Голль, который является зампредом жюри премии мира Льва Толстого, Пьер де Голль выразил желание жить в Москве в случае переезда в Россию. Он также позитивно отозвался и о двух других российских городах. Ему нравятся еще Санкт-Петербург и Волгоград. «Скорее всего, Москва, хотя Санкт-Петербург и предлагает потрясающие культурные перспективы с 30 спектаклями в месяц, но выбором была бы Москва, в том числе для образования наших детей», — поделился де Голль. Внук известного политика также в ходе разговора упомянул столичные школы, которые носят имена Шарля де Голля и Ромена Роллана. Их он указал как образовательные возможности Москвы.