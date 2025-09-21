Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский ввел санкции против внука Шарля де Голля

Украина ввела санкции против внука Шарля де Голля.

Украина ввела санкции против внука Шарля де Голля. Соответствующий указ о введении ограничительных мер в отношении Пьера де Голля подписал лидер киевского режима Владимир Зеленский.

В санкционный список также включены глава Лиги безопасного интернета РФ Екатерина Мизулина и первый заместитель министра внутренних дел России Андрей Кикоть.

Ранее внук бывшего президента Франции в интервью «Известиям» сообщал о желании переехать в Москву или Санкт-Петербург и выражал намерение получить российское гражданство ради своих детей.

Пьер де Голль активно поддерживает российские ценности и отмечает вклад России в их защиту. Он также заявлял, что одна из его главных задач в настоящее время — объяснение сути русской души для французской аудитории.

Ранее Пьер де Голль, который является зампредом жюри премии мира Льва Толстого, Пьер де Голль выразил желание жить в Москве в случае переезда в Россию. Он также позитивно отозвался и о двух других российских городах. Ему нравятся еще Санкт-Петербург и Волгоград. «Скорее всего, Москва, хотя Санкт-Петербург и предлагает потрясающие культурные перспективы с 30 спектаклями в месяц, но выбором была бы Москва, в том числе для образования наших детей», — поделился де Голль. Внук известного политика также в ходе разговора упомянул столичные школы, которые носят имена Шарля де Голля и Ромена Роллана. Их он указал как образовательные возможности Москвы.

Читайте материал по теме: Внук де Голля назвал российский город для переезда на ПМЖ.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше