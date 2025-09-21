Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с российскими МиГами

Павел отметил, что союзники должны послать России ясный сигнал о недопустимости подобных действий, добавив, что речь идёт не только о дипломатических, но и о военных мерах. При этом президент Чехии подчеркнул, что ни одна из сторон не заинтересована в эскалации.