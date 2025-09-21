Ричмонд
Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с российскими МиГами

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в случае нарушения российскими военными самолётами воздушного пространства стран НАТО нужно их сбивать. По информации Novinky, чешский лидер подчеркнул, нарушение границ должно активировать механизмы коллективной обороны альянса.

Источник: Life.ru

Павел отметил, что союзники должны послать России ясный сигнал о недопустимости подобных действий, добавив, что речь идёт не только о дипломатических, но и о военных мерах. При этом президент Чехии подчеркнул, что ни одна из сторон не заинтересована в эскалации.

Напомним, 19 сентября пресс-секретарь НАТО Элисон Арт обвинила Москву в якобы вторжении в воздушное пространство Эстонии. Российское Минобороны опровергло эти обвинения, уточнив, что три истребителя МиГ-31 совершали плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область, не отклоняясь от курса и не нарушая воздушное пространство других стран.

